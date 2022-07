To było najbardziej widowiskowe wydarzenie w lipcu w Nowej Soli. Umknęło? Zobacz zdjęcia

Most portowy w Nowej Soli to ikona turystyczna miasta. Most jako stalową konstrukcję podnoszoną wybudowano w 1927 r. Zastąpił on wcześniejszy most drewniany dwuklapowy. Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne należy do najcenniejszych zabytków techniki i to nie tylko w Polsce.

Jarosław Wnorowski