To blisko Nowej Soli. W soboty i niedziele jeżdżą tam tłumy. Tak samo może być i w ten weekend. Zobacz zdjęcia z marca

Alejki przy brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie przyciągają tłumy odwiedzających. Dzieje się tak już od pierwszych słonecznych dni w marcu. W ostatnie dwa weekendy to miejsce było oblegane. Nic dziwnego, jest pięknie i działa gastronomia. A pogoda sprzyjała spożywaniu słodkich gofrów i lodów na powietrzu.

Ale tłocznie było już w weekend tuż przed pierwszym dniem wiosny.

- Sobota i niedziela były bardzo słoneczne. To skłoniło was do odwiedzenia naszego ośrodka i skorzystania z jego uroków. Dziękujemy i już nie możemy doczekać się sezonu letniego - przyznali wówczas pracownicy SCKiW na Facebooku.