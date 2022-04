Ten obiekt w Nowej Soli już robi wrażenie od środka. Zobacz zdjęcia nowosolskiej inwestycji

Inwestycje w Nowej Soli. Buduje się hala widowiskowo-sportowa

Hala widowiskowo-sportowa buduje się tuż obok Pływalni Krytej Solan. Stąd blisko będzie też do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego. I takie było założenie stworzenia centrum kulturalno-rozrywkowego w Nowej Soli. Obok na placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich odbywają się najważniejsze uroczystości miejskie. Wkrótce do tego miejsca będzie można przyjeżdżać na mecze sportowe oraz wydarzenia kulturalne.

Zanim to nastąpi, weszliśmy na teren budowy. Zobaczcie, jak przebiegają prace.