Ten czas szybko mija. Urocze pieski są maluchami przez zaledwie chwilę. Warto robić zdjęcia. Zobaczcie galerię od naszych Czytelników

Zwierzęta w mieście. Psy w Nowej Soli

Szczeniak w domu zmienia rytm dnia domowników. Wraz z nauką czystości zaczynają się wyjścia z domu o każdej porze, kiedy piesek daje znaki o swojej potrzebie. Czasem to środek nocy, czasem wczesny ranek. Kupowane śliczne zabawki szybko latają w kawałkach po całym domu, bywa, że to samo dzieje się z kapciami, butami, albo tylko sznurówkami. Mały piesek na dworze zjada wszystko, co wydaje mu się, że nadaje się do jedzenia, a to z kolei może być skutkować wizytami u weterynarza z powodu biegunki, czy wymiotów. To wszystko jednak mija w ciągu kilku miesięcy. W tym czasie pies szybko rośnie i już takich zdjęć uroczego, puchatego misia już nie będzie można zrobić.

Zobacz urocze szczeniaczki naszych Czytelników.