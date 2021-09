Teatr Polska 2021 w Nowej Soli. W sobotę przedstawienie dla dzieci. A potem ważne propozycje dla dorosłych widzów

Teatr Polska w Nowej Soli. Co można zobaczyć w najbliższym czasie?

Przedstawienie dla dzieci

W sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury w sobotę, 25 września, o godz. 18 dzieci powyżej piątego roku życia mogą obejrzeć teatralną bajkę.

BAMBI, OPOWIEŚĆ LEŚNA, Reżyseria: Arkadiusz Klucznik, Teatr Lalek "Pleciuga"

Spektakl o życiu i przygodach małego, a potem dorosłego jelenia Bambi.

Powieść dla dzieci "Bambi, opowieść leśna" została napisana i opublikowana przez austriackiego pisarza Felixa Saltena w 1923 roku. To historia żyjących w lesie zwierząt, wśród których jelenie stanowią grupę niemal arystokratyczną. Leśne życie opisane przez Saltena to nie sielanka. Obok miłych i pięknych chwil zdarzają się bowiem sytuacje pełne agresji czy wręcz tragedie, a zwierzęcy bohaterowie powieści zdają się być lustrzanym odbiciem społeczeństwa ludzkiego. Są wśród nich bohaterowie i tchórze, agresorzy i obrońcy, a cała powieść do złudzenia przypomina powstałą długo później historię z „Króla Lwa”.