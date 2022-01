Tam w wojennej Nowej Soli stały baraki filii obozu Gross-Rosen. Co roku Marek Grzelka i władze miasta oddają hołd więźniarkom

Marek Grzelka, który od lat bada historię filii obozu w Nowej Soli i inne tematy historyczne miasta i regionu, siódmy raz przeszedł trasę marszu śmierci spod Sławy pod pomnik w lesie pod Kargową. Na końcu trasy czekała m.in. Agnieszka Dobkiewicz, autorka książki "Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane historie z obozowego piekła".

- Siódmy raz szedłem trasą marszu śmierci spod Sławy pod pomnik w lesie pod Kargową. Z roku na rok coraz więcej przyjaciół, ludzi, którzy przychylają nieba, by wesprzeć - Tomek, Maciek z Anitą, Marek z Wiklinianki, Mirek z córkami i żoną. Bez Was nie byłoby sensu iść. Dopiero na końcu, w tym lesie, przy tym kamieniu, czuję, po co szedłem - dziękował na FB M. Grzelka. - I najbardziej za serce złapały mnie dziś dwie rzeczy: Marta Joanna Brych i Alicja - że przyjechały , i Agnieszka Dobkiewicz, która stała w lesie pod Kargową w tym pięknym płaszczu i łzami w oczach. Panie Jerzy Fabiś pełen szacunek za wszystko.