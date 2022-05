Tam ciarki czuje się, jak nigdzie. Mieszkaniec Nowej Soli był w Czarnobylu. Zobacz te zdjęcia Eliza Gniewek-Juszczak

1 maja 1986 roku prosto z pochodu szło się do ośrodka zdrowia lub szkoły po płyn Lugola. Do dzisiaj wiele osób pamięta ten smak. Kojarzy się z Czarnobylem. To miejsce w ubiegłym roku odwiedził mieszkaniec Nowej Soli.