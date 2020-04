Tak pięknych ptaków jeszcze w życiu nie widzieliście, chyba, że znacie zdjęcia Przemysława Pulki z Nowej Soli. Ma ponad 1100 obserwatorów

"Cudowne ujęcie", "Wspaniały kadr", "Fantastyczne, "Genialne" - to niektóre z opinii na temat zdjęć Przemysława Pulki, a do tego wyrażone w różnych językach. Zdjęcia pana Przemka oglądają fani fotografii przyrody z całego świata, m.in. z RPA, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i komplementują to, co oglądają i mają rację. Zdjęcia są przepiękne.

Takich ujęć w życiu nie widzieliście, chyba, że znacie zdjęcia pana Przemka.