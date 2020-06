Ta sala co chwilę była pełna. Dużo się działo przez lata. Teraz musi opustoszeć. Będzie remont

- Parokrotnie składaliśmy wnioski do ministerstwa sportu i turystyki. Nie udało się, ale złożyliśmy ponownie - informuje Sylwia Wojtasik z zarządu powiatu nowosolskiego. Radni zgodzili się przeznaczyć na remont 350 tys. zł.

Na ostatniej sesji radni powiatu zabezpieczyli pieniądze na remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. To 350 tys. zł. W szkole uczy się 565 uczniów. Miejsce wydarzeń kulturalnych w Nowej Soli - Sala gimnastyczna w liceum, to nie tylko obiekt sportowy, ale symbol dla wielu pokoleń nowosolan - podkreśla Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu nowosolskiego.

W tym miejscu co roku odbywają się duże wydarzenia kulturalne, w których uczestniczą nie tylko uczniowie i ich bliscy, ale też goście z całego miasta. To koncerty noworoczne, festiwale, debaty. Odbywają się tutaj wydarzenia patriotyczne i te organizowane z innych ważnych dla miasta i szkoły okazji. Zależy nam, aby roczniki, które są już w liceum, i te które przyjdą, uczyły się w godnych warunkach, dlatego złożyliśmy uchwałę na posiedzenie rady, która zabezpieczyła na remont kwotę 350 tys. zł.

- Zależy nam, aby roczniki, które są już w liceum, i te które przyjdą, uczyły się w godnych warunkach, dlatego złożyliśmy uchwałę na posiedzenie rady, która zabezpieczyła na remont kwotę 350 tys. zł - wyjaśnia Sylwia Wojtasik. Remont auli w "Baczyniaku" Prace remontowe obejmą wymianę podłogi. Zostaną odnowione też ściany i sufit. - Mamy nadzieję, że już we wrześniu uczniowie wejdą do wyremontowanego obiektu. Chodziło o to, żeby nie hamować procesów edukacyjnych, dlatego prace zaplanowaliśmy na wakacje. Mamy nadzieję, że firma upora się do końca sierpnia, a jeśli nie, to w pierwszych tygodniach września, kiedy jest jeszcze rozruch w nauce - mówi przedstawicielka zarządu powiatu, odpowiedzialna za oświatę.

Program Sportowa Polska

Sportowa Polska to rządowy program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. - Środki przeznaczone do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 milionów złotych. Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu - informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Więcej o zasadach przyznawania wsparcia z tego programu przeczytać można na stronie www.gov.pl