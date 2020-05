Ta krzywa to prosta w dół. Jest źle w każdej dziedzinie lubuskiej gospodarki. A trochę sami jesteśmy winni, bo zrobiliśmy połowę zakupów

Ta krzywa od lat zahaczała o zero, biegła trochę w górę, trochę w dół. Jednak na początku kwietnia poleciała w przepaść i to w każdej dziedzinie gospodarki. Jak wyglądają wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w województwie lubuskim? Źle.

– Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury poleciały w przepaść. Nigdy tak nie było – przyznaje Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Na koniec kwietnia ukazały się wyniki badań ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w regionie. Te badania urząd statystyczny prowadzi od lat 90. Nigdy takich spadków nie odnotowano jak teraz za pierwszą dekadę kwietnia. W tej chwili widać, że spadki najbardziej dotknęły w naszym regionie i całym kraju branże, które są najbardziej zamrożone, to gastronomia, usługi, hotelarstwo, transport, ale i pośrednio produkcja przemysłowa i budownictwo. – W tej chwili widać, że spadki najbardziej dotknęły w naszym regionie i całym kraju branże, które są najbardziej zamrożone, to gastronomia, usługi, hotelarstwo, transport, ale i pośrednio produkcja przemysłowa i budownictwo – wyjaśnia dyrektor urzędu.

W budownictwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w marcu wynosił minus 11, w kwietniu to już minus 70,2. Zakwaterowanie i gastronomia: w marcu to zaledwie minus 5,9, a w kwietniu to już minus 72,8.

Lubuszanie robią o połowę mniejsze zakupy? Ciekawie wygląda dziedzina handlu detalicznego. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w marcu kształtował się na poziomie minus 1,8, a na początku kwietnia minus 52,7. – Czy to oznacza, że kupujemy połowę mniej produktów? – dopytujemy dyrektora urzędu statystycznego.

– Takie są tendencje, taki jest trend. Połowa konsumentów rezygnuje lub ogranicza swoje zapędy konsumpcyjne – potwierdza dyrektor Fedak i wyjaśnia, że być może powodem jest to, że po tym jak ogłoszono zagrożenie epidemiczne w kraju, mieszkańcy poszczególnych regionów zrobili większe zakupy, po prostu kupili więcej produktów na zapas: – A teraz nie kupują, bo po pierwsze – mają zapasy produktów żywnościowych i napojów, a po drugie – nie kupują takich produktów, które kupowali wcześniej, jak AGD, ubrania, czy różny sprzęt. W tej chwili to widać, że handel przestawia się ze sklepów stacjonarnych na e-handel. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą jest właśnie handel przez internet.

Jak koronawirus wpłynie na przyszłość gospodarki? – Czy są branże, które mają się dobrze? – dopytujemy. – Wszyscy przewidują spadki – nie pozostawia złudzeń Roman Fedak.

Do prowadzonego co miesiąc badania wprowadzony został dodatkowy moduł antykryzysowy. Statyści pytają przedsiębiorców o to, jak najbliższym czasie będą zabezpieczać się przed skutkami kryzysu ekonomicznego i jak funkcjonuje ich załoga. Mimo tego, że działają kolejne tarcze, ten kryzys jest bardzo głęboki i będzie się pogłębiał. (...) Przyszłość jest jeszcze gorsza. – Mimo tego, że działają kolejne tarcze, ten kryzys jest bardzo głęboki i będzie się pogłębiał. Badanie koniunktury gospodarczej, to nie jest tylko diagnoza za miesiąc, ale również przewidywania biznesmenów kierujących podmiotami gospodarczymi, na przyszłość. Ta przyszłość jest jeszcze gorsza – tłumaczy dalej dyrektor urzędu statystycznego. – Badamy w amplitudzie od plus stu do minus stu. Wyniki zbliżają się do minus stu.

Jedno z pytań dotyczyło stwierdzenia, czy w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa i jej konsekwencjami przedsiębiorcy doświadczyli w marcu i oczekują w kwietniu negatywnych skutków dla swojej działalności gospodarczej.

W przetwórstwie przemysłowym za marzec 70,7 proc. przedsiębiorców oceniło negatywne skutki dla swojej działalności jako nieznaczne, ale za kwiecień już 74,1 proc. jako poważne.

Na pytanie o doświadczenie w marcu zatorów płatniczych lub ich nasilenia oraz oczekiwanie takiego problemu w kwietniu, w tej branży 52,5 proc. badanych oceniła go za marzec jako nieznaczny, ale w kwietniu już 46,9 proc. jako poważny.

Jeszcze gorzej jest w usługach. Tutaj już za marzec 50,6 proc. przedsiębiorców oceniło negatywne skutki za poważne, a za kwiecień 49,3 proc. jako zagrażające stabilności firmy.

Niedobrze zrobiło się także w handlu detalicznym. O ile marcu przedsiębiorcy oceniali negatywne skutki dla swoich firm jako przede wszystkim nieznaczne – tak oceniło 47,4 proc. badanych, to już w kwietniu 40,9 proc. przedsiębiorców wybrało odp. – poważne, a 36,1 – zagrażające stabilności firmy.

Jak szybko będzie rosło bezrobocie w Lubuskiem? Na to, że jest źle w gospodarce, zdaniem szefa urzędu statycznego wskazuje jeszcze coś. – Potwierdzeniem badań koniunkturalnych jest również rejestracja podmiotów gospodarczych. Bardzo dużo odnotowujemy zawieszeń i likwidacji działalności, to się przekłada na rynek pracy – wskazuje Roman Fedak. – Wzrost bezrobocia na razie nie będzie duży. W naszym regionie to nieco ponad 5 proc., jest nieznaczące dla rynku, ale będzie się pogłębiać. Łagodzenie problemu bezrobocia polega na tym, że część pracowników, obcokrajowców wyjechała i w to miejsce w tych branżach, w których pracowali, mogą pracować bezrobotni.

Wyniki najnowszych badań Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zostały opublikowane 30 kwietnia, są dostępne tutaj:

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2020 r. ZOBACZ całą rozmowę z dyrektorem Romanem Fedakiem:

