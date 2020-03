Ta inwestycja warta jest miliony złotych. Drzewa już zostały wycięte, ale przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty. Co jest w planie?

Do 16 marca urząd miejski czeka na oferty do przetargu na prace na osiedlu Fredry. Prezydent Jacek Milewski poinformował, że to ostatni etap przygotowań do rozpoczęcia prac przy modernizacji uliczek pomiędzy ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja. - Przetarg na wyłonienie wykonawcy dla tej ogromnej, ponad dziesięciomilionowej, inwestycji ogłosiliśmy 26 lutego - powiadomił prezydent.

Co będzie robione?

Zakres zaplanowanych prac obejmuje: