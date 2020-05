Szpital w Nowej Soli. Oddziały, poradnie i najważniejsze telefony

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli.

Procedura wejścia na teren szpitala

Przez czas trwania epidemii koronawirusa pacjenci zanim wejdą do budynku szpitala i poradni muszą przejść triage. Jest to procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację. W specjalnym namiocie pacjenci wypełniają ankiety, udzielają wywiadu i mają sprawdzaną temperaturę.

Przed głównym wejściem do szpitala i poradni specjalistycznych stanęły namioty plenerowe, które wypożyczyło miasto i starostwo. Dzięki temu osoby oczekujące na swoją kolej nie muszą stać na zewnątrz.