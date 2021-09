Szczepienia przeciw Covid - 19 w Nowej Soli. Do osób powyżej 60. roku życia dojeżdża ratownik ze szczepionką

Szczepienia przeciw Covid - 19 w Nowej Soli. Dojazdy do pacjentów

- To bardzo ważny komunikat dla mieszkańców Nowej Soli, w wieku 60+, którzy nie mogą dotrzeć do Punktu Szczepień - ratownicy dojadą do Państwa! - poinformowała wiceprezydent Nowej Soli ds. Natalia Walewska - Wojciechowska.

Od wtorku, 7 września w każdy wtorek i czwartek będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID – 19 w miejscu zamieszkania. Z tej możliwości skorzystać będą mogły osoby powyżej 60. roku życia oraz członkowie ich rodzin.

We wrześniu Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych "Medyk" po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu i godziny, zorganizuje transport i zaszczepi wszystkich chętnych w ich miejscu zamieszkania.

Kontakt do Punktu Szczepień celem ustalenia terminu: 699 711 845.