Szaleńcza ucieczka przed nowosolską policją. Było o włos od tragedii

Policjanci patrolujący ulice powiatu, zauważyli kierującego peugeotem, którego znali z wcześniejszych interwencji i wiedzieli, że posiada zakaz prowadzenia pojazdów. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać go do kontroli drogowej.

- Kierowca na widok radiowozu przyspieszył i zaczął uciekać. Jechał z nadmierną prędkością, nie respektował przepisów ruchu drogowego. Próbował tez staranować policyjny radiowóz. Brawurowa jazda uciekiniera zakończyła się po kilkunastu kilometrach – informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Warto zaznaczyć, że istotna przy zatrzymaniu pirata drogowego okazała się pomoc innego kierowcy, który pomógł zablokować jego pojazd – dodaje.

33-latek został przewieziony do nowosolskiej komendy. Okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania i ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, w trakcie przeszukania jego pojazdu policjanci znaleźli narkotyki.