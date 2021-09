Święto Wina i Miodu 2019 w Przemkowie. Lubuszanie z nagrodami w konkursie na najlepsze miody. Pogoda sprzyjała. Święto odwiedziły tłumy

Na Dolnośląskie Święto Miodu i Wina do Przemkowa co roku przyjeżdża wielu pszczelarzy z województwa lubuskiego. Państwo Chomiakowie z gm. Szprotawa przyjeżdżają od wielu lat. Byli również w 2019 roku.

– Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży. Raczej nie ma co narzekać. Ale wydaje mi się, że jest mniej kupujących niż w pozostałych latach. U mnie najbardziej schodzi miód lipowy. To się wiąże z jego właściwościami na przeziębienia. Klienci kupują go też dla dzieci. Kupują go też starsze osoby, które często biorą też miód rzepakowy – opowiada Dorota Chomiak. – Jaki miód klienci wybierają, To zależy od ich gustu. Niektórzy oczekują bardzo wyrazistych smaków. My sprzedajmy miód, jaki nam pszczółka przyniesie. Zależnie, w jakim regionie pasieka jest wystawiona, czy tam jest tylko jeden pożytek, czy na przykład więcej, więc miód może być w tedy trochę wymieszany. Jeżeli klientowi pasuje, to kupuje, jeśli nie, szuka innego. Zazwyczaj proszę, aby klient spróbował.