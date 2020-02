Święto Solan 2020. Kto zagra na największej imprezie w Nowej Soli? Jaki jest program? 29 lutego okazało się, że Dody nie będzie

O tym, kogo chcieliby zobaczyć mieszkańcy Nowej Soli podczas imprezy Święto Solan 2020, pisaliśmy kilka razy. Z podsumowania głosów, wynikało, że są trzy propozycje, które cieszą się największym poparciem. To Dawid Kwiatkowski, który już występował na Święcie Solan. Mieszkańcy chętnie widzieliby też Łukasza Łyczkowskiego & 5 rano. Wiele osób proponowało zespół FELIVERS.

Święto Solan 2020. Znamy gwiazdy

W sobotę, 22 lutego prezydent Nowej Soli Jacek Milewski poinformował na swoim profilu na Facebooku, kto wystąpi w tym roku na Święcie Solan. To na razie bardzo krótki program, ale to podstawa, na którą czekali mieszkańcy.

Do Nowej Soli w czerwcu przyjedzie m.in. Doda, Cleo i Roksana Węgiel!