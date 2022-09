Światowy Dzień Sybiraka w Nowym Miasteczku. Było uroczyste przejście w mundurach przez miasto i msza w intencji Sybiraków

Światowy Dzień Sybiraka. Uroczystości w Nowym Miasteczku

Światowy Dzień Sybiraka odbywa się co roku w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Tym razem rocznica przypada w sobotę, stąd niektóre z uroczystości odbyły się już w piątek. Tak było m.in. w Nowym Miasteczku.

Uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 co roku uroczyście obchodzą wszelkie patriotyczne święta. Tym razem z inicjatywy nauczyciela, podporucznika Tomasza Kuncika do kalendarza obchodzonych świąt, dołączył Światowy Dzień Sybiraka.

- Po raz pierwszy w odświętnej oprawie kadeci mieli możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii. Klasy mundurowe pod dowództwem ppor. Tomasza Kuncika komendanta klas mundurowych przemaszerowały ze szkoły na miejski rynek - relacjonuje dyrektor szkoły Jacek Zawiślak.