Stypendyści z Nowej Soli. Fundacja Ukryte talenty nagrodziła siedmioro uczniów nowosolskich szkół

Szkoły w Nowej Soli. Stypendia Fundacji Ukryte Talenty

Nagrodzeni uczniowie z Nowej Soli

Poznajcie siedmioro wspaniałych. To uczniowie wyróżnieni przez Fundację Ukryte Talenty w 2022 roku. Mateusz Prucnal, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli Mateusz uczęszcza do ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Nowej Soli. Jest uczniem ambitnym, pracowitym i wszechstronnie uzdolnionym. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Wielokrotnie reprezentował szkołę na różnych konkursach przedmiotowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; wyróżnienie w Międzywojewódzkim Konkursie Matematycznym „Złota Żaba” w roku 2022. W bieżącym roku szkolnym jest finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty – Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Ponadto Mateusz doskonale łączy naukę ze sportem. Jest bardzo sprawny fizycznie i osiąga sukcesy sportowe: wziął udział w finale ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi w biegu na 1000 metrów w 2018 i 2019 roku; zajął 3 miejsce w biegu na 1000 metrów podczas Mistrzostw Euroregionu Pro Europa Viadrina w 2021r.; 3 miejsce w biegu na 1000 metrów podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w 2021 r.; 4 miejsce w biegu na 600 metrów podczas Mistrzostw Województwa Lubuskiego.

Sandra Karwalajtys, Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi

Sandra jest uczennicą klasy VIII b. To miła, sympatyczna i koleżeńska dziewczynka bardzo lubiana przez rówieśników. Pomimo dużego zaangażowania w życie szkoły zawsze służy pomocą każdemu rówieśnikowi, który się do niej zwróci.

Interesuje się sportem oraz muzyką. Swoje zainteresowania rozwija systematycznie uczęszczając na dodatkowe zajęcia organizowane na terenie szkoły oraz poza nią.

Największą pasją Sandry jest jednak sport. W wieku 9 lat zaczęła swoją przygodę z kajakarstwem, zdobywając medale i dyplomy. Brała udział w wielu imprezach sportowych:

XXVIII Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i III Memoriał Jerzego Krajewskiego, gdzie zdobyła srebro i brąz,

Ogólnopolskie Regaty kajakowe o Puchar Prezydenta Nowej Soli, gdzie zdobyła złoto, Regaty Kajakowe, Regaty Smoczych Łodzi. Reprezentowała szkołę w Nowosolskich Czwartkach Lekkoatletycznych, gdzie w skoku w dal oraz biegu na 60 metrów zdobywała czołowe miejsca. Wielokrotnie brała udział w Minibiegu Solan zdobywając złoto i srebro. W kręgu jej sportowych zainteresowań jest także tenis stołowy oraz piłka nożna.

Sandra wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich, plastycznych oraz wokalnych. Przez wiele lat śpiewała w szkolnym zespole „Wesołe Nutki”. W 2020r. Zagrała główną muzyczną rolę w musicalu „Królowa Śniegu”, który był wystawiony w Nowosolskim Domu Kultury. W 2020r. Sandra zaczęła trenować siatkówkę, gdzie w ciągu dwóch lat osiągnęła znakomite wyniki:

w XIII Międzynarodowym Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Małgorzaty Glinki w kategorii czwórek zdobyła złoto, w VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt zdobyła złoto, w Ogólnopolskim Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Kożuchowa zdobyła złoto, w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej Młodziczek zdobyła srebro. Sandra była także uczestniczką ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w Opolu.

Marzeniem dziewczynki jest otrzymanie powołania do kadry wojewódzkiej, a następnie do reprezentacji kadry Polski.

Warto docenić zaangażowanie uczennicy, ciężką pracę, która idzie w parze z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Sandra rozwijając swoje pasje nie zapomina o szkolnych obowiązkach. Jest bardzo pilną i pracowitą uczennicą. Udziela się z wielkim zaangażowaniem w szkolnym kole wolontariatu.