Strzykawka z igłą w sercu w Otyniu! To miejsce, w którym można zostawić wyłącznie nakrętki plastikowe. Posłużą do szczytnych celów

AKTUALIZACJA. 25 czerwca Serce cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Ale zdarza się, że wrzucane są do środka też baterie. Strażacy zapowiadają, że stanie specjalny pojemnik. Ale ktoś zrobił coś gorszego, wrzucił do środka strzykawkę z igłą.

Metalowe serce stanęło przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu. - Z pewnością wielu z was ma w domu zapasy takich zakrętek i nie wie, co z nimi zrobić. Wystarczy wrzucić je do naszego pojemnika, a my zrobimy z nich użytek. Celem zbiórki jest wspieranie akcji charytatywnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska - informują strażacy ochotnicy.

Pomysł podoba się mieszkańcom Otynia

- Takie cudo powinno być w każdej miejscowości - skomentowała informację strażaków pani Dominika. Wiele osób zapowiedziało, że przyniesie nakrętki.

- Największe podziękowania dla was. Jak mało kto angażujecie się w pomoc innym, która daleko wykracza poza normalne obowiązki. Takie zacne inicjatywy zawsze chętnie wspieramy - zapewnił na Facebooku pan Łukasz.