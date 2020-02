Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. O której godzinie, w których kościołach księża będą posypywać głowy popiołem?

- Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane we wszystkich parafiach diecezji. Posypanie głów popiołem to znak pokutny pochodzący z tradycji biblijnej. W sugestywny sposób wyraża on grzeszną kondycję człowieka – mówi ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii zielonogórsko-gorzowskiej.