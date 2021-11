Średniowieczne mury obronne w Kożuchowie to zabytek na skalę światową. Są pieniądze na remont

Średniowieczne mury obronne w Kożuchowie to unikat na skalę światową, można o tym przeczytać na portalu miasta i gminy. Niemal cała pierwotna ich długość zachowała się. Ale mury nie mają już ośmiu metrów wysokości. Sucha fosa na niektórych odcinkach jest szeroka na 20 metrów. To miejsce spacerów mieszkańców. Kożuchowskie mury należą do najlepiej zachowanych tego typu zabytków w Polsce. Stąd wszelkie działania, których celem jest wsparcie obwarowań. Z rządowego programu Polski Ład Kożuchów dostał prawie 2 mln zł na zabezpieczenie i odbudowę części murów.

- Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać dofinansowanie na mury obronne - podkreśla burmistrz Paweł Jagasek. - Kożuchów to miasto zabytkowe. Każdy grosz, który wpłynie na poprawę i jakość naszych zabytków do bardzo ważna rzecz. To będzie piękna wizytówka miasta.