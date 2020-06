Sprawdź plan imprez w powiecie nowosolskim i okolicy. Organizatorzy wydarzeń kulturalnych powoli zapraszają gości. Co się będzie działo?

Siedlisko. Kino samochodowe

To będzie pierwszy seans w kinie samochodowym w gminie Siedlisko. Pokazany zostanie film "Na zawsze razem" - wybrany podczas głosowania.

Sobota, 27 czerwca 2020 r., o godz. 21.30. Miejsce: plac za szkołą przy ul. Szkolnej.

Sport plażowy w Sławie

WILD GRAPES Zielona Góra, Frisbee Ultimate Sława oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW zapraszają sympatyków sportów plażowych na Ultimate frisbee na plaży.

– W naszym mieście czegoś takiego jeszcze nie było. Od kilku lat w Sławie działa mała grupa amatorów tego sportu, która w 2018 roku nawiązała współpracę z grupą z Zielonej Góry. Razem uczestniczyli nawet w Kwalifikacjach do Mistrzostw Polski w Ultimate Frisbee w Starogardzie Gdańskim. Organizatorzy sławskiego wydarzenia zapowiadają, że to gra dla każdego i są w stanie nauczyć rzucać nawet osoby nie pałające się na co dzień sportowym trybem życia – czytamy w komunikacie urzędu miejskiego w Sławie.

Sobota, 4 lipca 2020 r., od godziny 12 do wieczora. Miejsce: nowa plaża na terenie SCKiW.