Sprawdź, które sklepy sportowe w Nowej Soli są najlepsze według Google. Za chwilę wakacje. Przydadzą się zakupy odzieży sportowej i sprzętu

Przejdź do galerii.

Po tygodniach kwarantanny można wybrać aktywność dostosowaną do wieku i potrzeb. Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19. Sprawdź, przykładowe ćwiczenia polecane dla osób w podeszłym wieku!

Sport w czasie epidemii koronawirusa

- Każdy z nas potrzebuje aktywności fizycznej, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych. Zachęcam do niej, bo to jedyne, co nam obecnie zostaje - mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik.