Sport w Nowej Soli. "To nie będzie mecz, a gigantyczne starcie herosów" - przewiduje prezydent. Gdzie oglądać Koliberki? Eliza Gniewek-Juszczak

- Lubuskie Derby to jest to, co Koliberkomani lubią najbardziej. Kolejny MEGA mecz naszych Koliberków - zachęca do kibicowania prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. Zobacz, kiedy i gdzie zobaczyć mecz. Dochód z biletów jest szczytny.