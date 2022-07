Sport w Nowej Soli. Astra Nowa Sól szykuje się do nowego sezonu. Trwa kompletowanie kadry. W zespole dojdzie do kilku istotnych zmian

Sport w Nowej Soli. Astra Nowa Sól. Zostaje kapitan

W drużynie trwa dopinanie kwestii organizacyjnych przed nowym sezonem.

Zostaje kapitan, za to dochodzi rozgrywający

Najpierw o tych, co zostają w Astrze. Kibiców nowosolskiej siatkówki zapewne ucieszy fakt, że w drużynie pozostanie kapitan Astry Marcin Brzeziński oraz Tomasz Pizuński. Obaj byli wiodącymi postaciami w ubiegłym sezonie i trudno bez nich wyobrazić sobie Astrę w sezonie 2022/23. Dla Brzezińskiego będzie to już trzeci sezon w Nowej Soli, dla Pizuńskiego drugi. Z zespołu odszedł środkowy Adam Golik, przyjmujący Mateusz Janus, rozgrywający Łukasz Jurkojć i środkowy Fryderyk Polus - te nazwiska klub ogłosił jak dotąd na swojej stronie na Facebooku.

Pierwszym wzmocnieniem Astry został Dawid Pawlun. To 21-letni, mierzący prawie dwa metry rozgrywający, wychowanek Trefla Gdańsk. Dwa ostatnie sezony spędził w KPS Siedlce. Zawodnik jest także młodzieżowym reprezentantem Polski. Z kadrą zdobył brąz na ubiegłorocznych mistrzostwach świata. Znalazł się także w reprezentacji na trwające obecnie mistrzostwa Europy U-22.