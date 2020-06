Sołtys, radny gminy i radny województwa interweniują w sprawie wysypiska w Bobrownikach w urzędzie marszałkowskim

O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Ostatnio w artykule: Co się dzieje po drugiej stronie bramy na wysypisku? Głos zabiera prezes firmy, która przywozi odpady. Pytania stawia radny powiatu

"Przedstawiliśmy nasze informacje oraz oczekiwania, a także obawy, co do słuszności decyzji podjętych przez urzędników podległych Pani Marszałek. Poprosiliśmy Panią Marszałek o przeanalizowanie sensu tworzenia składowiska odpadów pod przykrywką rekultywacji. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem problemu i zapewnieniem, że sprawa zostanie sprawdzona i wyjaśniona - poinformował mieszkańców na Facebooku radny gminy Robert Kowalewicz. Radny dodał, że trochę inne jest stanowisko honorowego obywatela gminy wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna. - Ale mamy nadzieję, że dokładnie przeanalizuje decyzje podległych mu urzędników i weźmie również pod uwagę czynniki ludzki czyli nas mieszkańców - podkreślił mieszkaniec Bobrownik.

Po naszych pytania skierowanych do firmy, która prowadzi rekultywację dawnego wysypiska odpadów, 1 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy następujące oświadczenie, które podpisał prezes firmy Bartosz Smolak.

Szczegóły zrzutki na portalu: zrzutka.pl . Od początku udało się zebrać ok. 3,5 tys. zł. Potrzeba dziesięciu tysięcy.

"Nasi mieszkańcy, którzy otrzymali zarzuty stali w obronie naszej miejscowości naszej Gminy i naszej pięknej przyrody. Nasze desperackie wystąpienie było wołaniem do ludzi, którzy z naszego wyboru stają dzisiaj za sterami władzy" - napisała w opisie zrzutki sołtys Weronika Poryszko.

Przypomnijmy, trwa zrzutka pieniędzy na adwokata dla kilkunastu mieszkańców Bobrownik,którzy po akcji protestacyjnej we wsi i Otyniu, dostali wezwania na komendę policji.

W związku z kontrowersjami, które pojawiły się w ostatnim czasie wokół nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bobrownikach, jako dzierżawca i zarządzający tym składowiskiem oświadczam, że wyłącznym celem działalności kierowanej przeze mnie spółki REKULTYWACJA ODRA BOBROWNIKI sp. z o.o. jest jego zamknięcie i rekultywacja – w zgodzie z przepisami prawa oraz zgodami i zezwoleniami wydanymi przez odpowiednie organy samorządowe.

Prowadzona tu obecnie rekultywacja to proces naprawczy, a nie degradujący środowisko.

Zdaję sobie sprawę, że składowisko jeszcze w czasie, gdy zarządzał nim Dozamet sp. z o.o. było źródłem dużego dyskomfortu dla Mieszkańców Bobrownik i całej gminy Otyń. Podkreślam jednocześnie, że prowadzona tu obecnie rekultywacja to proces naprawczy, a nie degradujący środowisko. Prace prowadzone przez REKULTYWACJA ODRA BOBROWNIKI sp. z o.o. na terenie składowiska umożliwią uporządkowanie terenu, przyczynią się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i gleby, a przede wszystkim – do istotnej poprawy jakości życia mieszkańców. Finalnym etapem rekultywacji będzie nasadzenie drzew – łącznie ponad 5 tys. sosen górskich, świerków i brzóz.