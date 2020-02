Smutna wiadomość z Nowej Soli. Nie żyje Alfred Gąsior, znany w mieście żeglarz, przedsiębiorca i działacz społeczny

Alfred Gąsior był wielkim miłośnikiem żeglarstwa, organizatorem regat, uczestnikiem rejsów na morzach i oceanach na jachcie „Mercedes”. Był radnym miejskiej i powiatowej rady narodowej. Swoją dietę często przeznaczał na cele społeczne. Uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych. Należał do powołanej we wrześniu ubiegłego roku Powiatowej Rady Seniorów w Nowej Soli .

Zasłużony dla ratowania miasta w trakcie powodzi

Z wielkim poświęceniem brał udział w obronie miasta przed wielką powodzią w 1997 roku. Zaangażował do niej swoich pracowników i sprzęt transportowy.

- 17 lipca 1997 roku przerwany został wał przy dużym moście. Mój zakład woda zalała na 210 cm, psy się topiły, cudem je uratowaliśmy wspomina A. Gąsior. Właściwie to cały zakład był zalany. Zniszczone zostały fundamenty, instalacje, kanalizacja. Wyłączenie z produkcji oznaczało ogromne straty - wspominał na łamach "GL" w 2017 r. - Jakby niemało było nieszczęścia, to zostałem także okradziony z narzędzi, części, paliwa, silników.