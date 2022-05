Śmiertelne potrącenie rowerzysty. Zginął mieszkaniec Nowej Soli

Służby zostały zaalarmowane ok. godz. 7.30. Do wypadku doszło za Nową Solą na drodze prowadzącej do Bytomia Odrzańskiego.

- Kierujący oplem z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę – informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - 71-letni mieszkaniec Nowej Soli w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł na miejscu. Kierujący oplem był trzeźwy.

Nowosolscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku. Funkcjonariusze prowadzą oględziny, ustalają świadków zdarzenia oraz zabezpieczają ślady, które pozwolą na ustalenie przyczyny zdarzenia.