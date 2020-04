Sieci sklepów Biedronka i Dino wydłużają godziny pracy. W niektórych marketach zrobimy zakupy przez całą dobę, tak jak przed świętami

Przepisy wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa ograniczają liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w sklepie do trzech osób na jedną kasę. Nadal od godz. 10.00 do 12.00 placówki handlowe są otwarte tylko dla seniorów.

Od 16 kwietnia na zakupy i w innych publicznych miejscach zakładamy maseczki. Trzeba też pamiętać o jednorazowych rękawiczkach.

Biedronka - godziny otwarcia sklepów po świętach

- W tych pełnych wyzwań czasach Biedronka ma jasny cel: dostarczać klientom podstawowe produkty. Jak go realizuje? Przedłużając Akcję 24. Oznacza to, że sklepy sieci przez cały tydzień od 14 do 18 kwietnia będą działały w godzinach 6:00 – 24:00 lub całodobowo - poinformowało biuro prasowe sieci.

Pracownicy biura podkreślają, że na decyzję wpłynęło ogromne zainteresowanie klientów, którzy w tygodniu przedświątecznym mogli zrobić zakupy w większości sklepów Biedronka do godziny 24:00 lub przez całą dobę.

Do końca tego tygodnia sklepy Biedronka funkcjonować będą w wydłużonych godzinach. W komunikacie podkreślono, że "wydłużone godziny otwarcia sklepów nie oznaczają dłuższej pracy zatrudnionych – wciąż pracują oni w systemie zmianowym, w mniejszych zespołach. Jednocześnie, dzięki Akcji 24 pracownicy mają styczność z mniejszą liczbą klientów".

Wydłużone godziny pracy dotyczą ponad 80 procent sklepów Biedronka. "W pozostałych przypadkach inne godziny otwarcia związane są z przepisami wspólnot mieszkaniowych bądź dostosowaniem czasu pracy naszych sklepów do godzin otwarcia galerii handlowych" - czytamy w komunikacie.

