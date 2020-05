Senator Wadim Tyszkiewicz sugeruje likwidację parlamentu. Uważa, że w dyktaturze nie jest potrzebny. Swoją opinią podzielił się na Facebooku

Skoro do tego doszliśmy i suweren to akceptuje, to czas zlikwidować Parlament. W dyktaturze jest nikomu do niczego niepotrzebny. Jeśli chcemy żyć w demokratycznym i cywilizowanym kraju, to pozostaje nam tylko wyjść na ulice.

Zmarnowany czas w senacie?

"Szkoda tylko, że suweren jest traktowany jak zwykły ciemny motłoch. Skoro do tego doszliśmy i suweren to akceptuje, to czas zlikwidować Parlament. W dyktaturze jest nikomu do niczego niepotrzebny. Jeśli chcemy żyć w demokratycznym i cywilizowanym kraju, to pozostaje nam tylko wyjść na ulice. Inaczej dyktator władzy nie odda nigdy, łamiąc prawo i Konstytucję, wykorzystując wszystkie instytucje państwa do swoich niecnych celów" - wyjaśnia senator Tyszkiewicz. - "Innej drogi nie ma! Władza tego człowieka zaślepiła. Zatopi ten kraj i obróci go w nicość, a władzy nie odda. To jest chory człowiek".