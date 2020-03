Senator Wadim Tyszkiewicz proponuje Pakiet Opozycji Wobec Koronawirusa. To zestaw rad ważnych dla seniorów

W środę, 11 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił od czwartku zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. To zabepzieczenie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Tego samego dnia senator Wadim Tyszkiewicz przedstawił propozycje do zastosowania przez i dla seniorów, którzy należą do grupy podwyższonego ryzyka.