Sala gimnastyczna w "baczyniaku" od lat czeka na remont. Starostwo właśnie ogłosiło przetarg

Starostwo ogłosiło przetarg na wykonawcę remontu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego. Pieniądze na ten cel radni powiatu zabezpieczyli na majowej sesji. To 350 tys. zł. Chętni do wykonania inwestycji mogą się zgłaszać do 2 lipca 2020 r.

- Zależy nam, aby roczniki, które są już w liceum, i te które przyjdą, uczyły się w godnych warunkach, dlatego złożyliśmy uchwałę na posiedzenie rady, która zabezpieczyła na remont kwotę 350 tys. zł - wyjaśnia Sylwia Wojtasik.

Remont auli w "Baczyniaku"

Prace remontowe obejmą wymianę podłogi. Zostaną odnowione też ściany i sufit. Będzie też remont korytarza prowadzącego na salę gimnastyczną oraz wymiana instalacji elektrycznej.

- Mamy nadzieję, że już we wrześniu uczniowie wejdą do wyremontowanego obiektu. Chodziło o to, żeby nie hamować procesów edukacyjnych, dlatego prace zaplanowaliśmy na wakacje. Mamy nadzieję, że firma upora się do końca sierpnia, a jeśli nie, to w pierwszych tygodniach września, kiedy jest jeszcze rozruch w nauce - mówi przedstawicielka zarządu powiatu, odpowiedzialna za oświatę.