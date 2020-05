Są wyniki badań odpadów wożonych na dawne wysypisko w gm. Otyń, ale są też pytania, dlaczego nie było konsultacji społecznych i o przetarg

O proteście mieszkańców wsi Bobrowniki w gminie Otyń piszemy od kilku tygodni. Po blokadzie drogi zmieniona została w miejscowości organizacja ruchu i ciężarówki nie mogą jeździć ulicą przez wieś, która w ubiegłym roku została wyremontowana, i jak podkreślają mieszkańcy, nie była przystosowana do przejazdu ciężarówek. Niestety, kilkanaście osób otrzymało pisma z zarzutami, które postawiała im Policja po protestach organizowanych na ulicach wsi i Otynia. Trwa zbiórka pieniędzy na adwokata, który będzie ich reprezentował. Pisaliśmy o tym w poniedziałek, 25 maja.

„Doświadczenie wykonującego analizę oraz zapach i wygląd wskazują, że jest to kompost nieodpowiadający wymaganiom. Odpad tego typu ze względu na zawartość substancji mineralnych nie może być stosowany jako nawóz organiczny na polach, natomiast nadaje się do rekultywacji składowiska odpadów” – zacytowano raport Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska z Zielonej Góry.

W komunikacie urzędu czytamy, że w każdej z trzech pobranych prób materiału wykorzystywanego do rekultywacji, które w obecności m.in. Burmistrz Otynia były pobrane z samochodów ciężarowych i wprost z hałdy blisko dwa tygodnie temu, znajdowało się od 74 do 75 proc. zawartości substancji mineralnych (szkło, kamienie, gruz ceglany i betonowy, ceramika, żużel i szlaka), a pozostałą część stanowiły substancje organiczne (papier, tworzywa sztuczne, części roślin, tekstylia, resztki spożywcze).

Wcześniejsza kontrola prowadzona przez WIOŚ była w marcu. – Działania kontrolne obejmowały weryfikację zgodności przetwarzanych odpadów z listą wyszczególnionych w decyzji kodów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, kontrolę miejsc magazynowych oraz kontrolę monitoringu wizyjnego – poinformował Gazetę Lubuską Mirosław Ganecki, Wojewódzki Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska. – Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.

– Chciałbym się dowiedzieć, czy był przetarg na te działania na składowisku? To przecież wielka inwestycja. Czy były konsultacje społecznej? Bo nas nikt nie pytał o zdanie, czy chcemy takiego sąsiedztwa, czy nie – z takimi pytaniami zwrócił się do Gazety Lubuskiej jeden z protestujących mieszkańców. Mamy odpowiedzi na te pytania.

Nie ma wymogów ani podstawy prawnej do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji w przedmiotowym zakresie i badań dotyczących wpływu na środowisko.

– Firma, która zajmuje się rekultywacją składowiska w Bobrownikach, nie była wyłoniona w przetargu. Decyzje w sprawie rekultywacji zostały wydane na wniosek posiadacza odpadów – wyjaśnia Anna Chyła, rzecznik starostwa w Nowej Soli. – Nie ma wymogów ani podstawy prawnej do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji w przedmiotowym zakresie i badań dotyczących wpływu na środowisko, gdyż przedsięwzięcie to nie jest przedsięwzięciem znacząco oddziałującym na środowisko ani potencjalnie znacząco oddziałującym na środowisko. W przypadku rekultywacji składowiska w Bobrownikach nie mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi tylko innymi niż niebezpieczne i obojętne.

Droga do wysypiska w Bobrownikach

Z pytaniem o konsultacje oraz o to, czy przy wydawaniu pozytywnej decyzji sprawdzane było, czy ciężarówki będą miały dojazd do wysypiska zwróciliśmy się do urzędu marszałkowskiego.