Są pieniądze na najważniejsze inwestycje drogowe w mieście i okolicy. Samorządy z powiatu nowosolskiego dostały 30 mln zł na remonty dróg

Kilka gmin z powiatu nowosolskiego oraz powiat znalazło się na liście dofinansowania inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Listę w ostatnim czasie zatwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Remonty dróg w powiecie. Dwie duże wspólne inwestycje

- Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu nowosolskiego. Oba złożone przez powiat wnioski do programu Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dofinansowanie. Ale najbardziej cieszy fakt, że wynosi ono 70 procent wartości zadań - poinformowała starosta Iwona Brzozowska.

Na liście inwestycji, które otrzymały dofinansowanie znalazły się dwie inicjatywy powiatu. Przebudowa drogi w Miłakowie to drugi etap realizowanej w ubiegłym roku inwestycji w gminie Nowe Miasteczko. Druga dotyczy rozbudowy drogi Jesiona – Tatarki. To pierwszy etap prac. Na obie drogi powiat dostał łącznie ok. 5 mln zł.