Są już chętni do pracy w fabryce z branży spożywczej, która stanie w Południowej Strefie Przemysłowej

18 tysięcy metrów kwadratowych będzie liczyła powierzchnia nowej fabryki z branży spożywczej, która powstanie w Nowej Soli. Po tym jak pokazaliśmy wizualizację czytelnicy zaczęli pytać o to, kiedy ruszy rekrutacja. Część osób już wysłała swoje dokumenty do firmy.

Docelowo 200 miejsc pracy

– Rozpoczniemy proces rekrutacji w lipcu / sierpniu 2020 r. Otrzymujemy już aplikacje, ale będziemy się kontaktować z osobami, które je złożyły od momentu oficjalnego rozpoczęcia rekrutacji – wyjaśnia Linsey van den Akker z SanoRice Holding.

Nowy inwestor w Nowej Soli to holenderska firma z branży spożywczej produkuje wafle ryżowe. Zakład stanie w Południowej Strefie Przemysłowej, tuż przy Rondzie Województwa Lubuskiego. – Priorytet naszej samorządowej pracy – rozwój gospodarczy naszego miasta trwa dalej. Będą kolejne miejsca pracy (docelowo 200 osób) i w przyszłości kolejne wpływy do miejskiego budżetu. To dobra droga, po której systematycznie kroczymy – skomentował na swoim profilu na Facebooku prezydent Jacek Milewski.