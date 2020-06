Ruszyły zapisy na II Piątkę Św. Wawrzyńca. To będzie pierwsza taka impreza biegowa w powiecie nowosolskim

Artur Lawrenc informuje, że podobnie jak przed rokiem uczestników czeka pokonanie pięciu kilometrów w głównej mierze prowadzących drogami polnymi oraz w mniejszej części asfaltową ulicą przez wieś. - To będzie ta sama pętla, co przed rokiem. Gwarantujemy elektroniczny pomiar czasu, znakomitą atmosferę i upominki dla każdego - informuje pan Artur.

- Zeszłoroczny debiut biegowej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Borowik z Borowa Wielkiego oraz Grupę Nieformalną AntyRama mimo obaw związanych z koronawirusem doczeka się kontynuacji - informuje jeden z organizatorów Artur Lawrenc. - Bardzo cię cieszymy, że jednak mamy możliwość zaprosić do siebie biegaczy i przygotować dla nich może jedno z nielicznych w tym roku wydarzeń dla amatorów tego sportu.

Do udziału w biegu zapisało się już ponad 30 uczestników (stan na 19 czerwca). Są przedstawiciele Nowej Soli, to m.in. członkowie KB Wikon Nowa Sól i Nowosolskiej Grupy Biegowej. - Wierzymy, że sukces pierwszej edycji i głód startów wśród biegaczy, którym odwołano wszystkie zawody z pierwszej części roku, spowodują, że uda nam się osiągnąć limit uczestników ustalony na 100 osób - podkreśla Artur Lawrenc.

Borowik i AntyRama zapraszają do Borowa Wielkiego 1 sierpnia. Zapisy i regulamin są na stronie super-sport.com.pl.

Koszt udziału to 45 zł. Opłatę trzeba wnieść najpóźniej do 25 lipca. Szczegóły są podane w regulaminie.