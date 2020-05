Ruszyła inwestycja za ponad 30 milionów złotych w Nowej Soli. Na placu budowy pracuje dźwig i ekipy budowlane

W nowym obiekcie zaplanowano sale nadzoru poznieczuleniowego, pomieszczenia przygotowawcze dla personelu medycznego, pomieszczenia przygotowania pacjenta, magazyny i pomieszczenia techniczne. W części przyziemnej budynku będą pomieszczenia do mycia i dezynfekcji łóżek, pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni oraz techniczne niezbędne do funkcjonowania bloku operacyjnego (sprężarkownia, agregat próżni, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, rozdzielnia elektryczna, agregat prądotwórczy, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, maszynownia sprężonego powietrza, pomieszczenia stacji uzdatniania wody).

Na nowym bloku będzie możliwe nowoczesne leczenie otyłości olbrzymiej, a także rekonstruowanie piersi w zabiegach onkologicznych.

Na bloku operacyjnym będą możliwe do wykonywania zabiegi bariatryczne. Jest to nowoczesne leczenie otyłości olbrzymiej. Będą możliwe także rekonstrukcje piersi w zabiegach onkologicznych oraz angiografie tętnic kończyn obwodowych z wykorzystaniem CO2.

Nowy blok to także możliwości leczenia inwazyjnego udarów mózgu i m.in. wszczepiania stentów aortalnych.

Prace mają potrwać do końca grudnia 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.