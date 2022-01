Ruszył remont ulicy Dąbrowskiego w Nowej Soli. Co będzie z kostką? Znamy zakres i planowany termin wykonania

Inwestycje w Nowej Soli. Prace na trzech ulicach

Urząd miejski rozpoczął przebudowę ulic: Wyspiańskiego (na odcinku od ronda Ojca Medarda do skrzyżowania z ul. Wandy), Dąbrowskiego (na odcinku od ronda Ojca Medarda do końca ulicy) i Drzymały (cała długość ulicy). Wartość inwestycji to prawie 5 milionów złotych. Część kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Zgodnie z sugestią mieszkańców na ulicy Wyspiańskiego przy parku będzie zamontowane aktywne oznakowanie pionowe i przebudowana zostanie kolizja ze słupem energetycznym na skrzyżowaniu ul. Drzymały i Jaracza - podkreślił prezydent Jacek Milewski. - Bardzo się cieszę, że ta ważna dla naszych mieszkańców inwestycja doczekała się realizacji.

Co będzie robione?