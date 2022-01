Rowerzysta z Nowej Soli dostał 2,5 tys. złotych mandatu. Jechał pod wpływem alkoholu. Zobacz, ile kierowcy płacą za łamanie przepisów

Nowosolska policja przypomina, że od 1 stycznia obowiązują nowe stawki wyższe mandatów. Zapoznało się z nimi wielu kierowców. Jeden z ostatnich przypadków dotyczy rowerzysty, który został zatrzymany do kontroli. 39 letni nowosolanin został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł. To trzykrotna wartość zwykłego, używanego roweru.

- W piątek, 7 stycznia, około godziny 20.00 policjanci z nowosolskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Mężczyzna jechał całą szerokością jezdni, więc funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Dodatkowo mieszkaniec Nowej Soli stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, gdyż o zmroku jechał bez wymaganego oświetlenia - relacjonuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Okazało się, że cyklista był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.