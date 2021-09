Rowerowe Święto Powiatu Nowosolskiego. Można zdobyć paszport rowerzysty i nagrodę Eliza Gniewek-Juszczak

- Drodzy rowerzyści – nie chowajcie jeszcze sprzętu na zimę. Przed nami Europejski Dzień bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim - zaprasza starostwo powiatowe. Mariusz Kapała Zobacz galerię (6 zdjęć)

5 000 zł to łączna wartość nagród! Europejski Dzień bez Samochodu, to w powiecie nowosolskim okazja do zdobycia rowerowego paszportu i nagrody. Zobacz, co zaplanowało starostwo powiatowe dla fanów jazdy rowerowej.