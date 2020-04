Rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie nowosolskim. W czwartek rano Lubuski Urząd Wojewódzki podał nowe dane

Lubuski Urząd Wojewódzki podał w czwartek, 9 kwietnia przed południem, że są dwa nowe przypadki zakażeń koronawirusem w województwie lubuskim. Oba przypadki dotyczą powiatu nowosolskiego. To oznacza, że 9 kwietnia w powiecie jest osiem osób zakażonych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, 9 kwietnia o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to:

Koronawirus i bezpieczństwo. Mandaty i wnioski do sądu w powiecie nowosolskim

W środę, 8 kwietnia policjanci skierowali sześć wniosków do sądu. To oznacza, że sześć osób odmówiło przyjęcia mandatu za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Funkcjonariusze wystawili jeden mandat. Było też jedno pouczenie. Natomiast we wtorek, 7 kwietnia – cztery osoby odmówiły przyjęcia mandatu, a dwie przyjęły.