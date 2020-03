- Rodzice z dziećmi i starsze osoby spacerują po markecie jak przed koronawirusem - informuje Czytelnik z Nowej Soli, który tam pracuje

Koronawirus w Lubuskiem. Nauczyciele w domach, a młodzież w sklepach?

– Skoro nauczyciele się zbuntowali by nie prowadzić dyżurów w szkołach, bo boją się o własne zdrowie, to może czas zająć się nieodpowiedzialnymi rodzicami, którzy wypuszczają dzieci z domu bądź co gorsza zabierają ze sobą do sklepów? – pyta mieszkaniec Nowej Soli, który pracuje w jednym z marketów budowlanych w mieście. – Tych przypadków codziennie jest masa, jakby nic się nie działo. Tak samo jest z osobami starszymi. Przychodzą jak gdyby nigdy nic pospacerować po sklepie. Może czas zmobilizować policję i zapytać ich o działania w sprawie przestrzegania kwarantanny, bo nie widzę ich wcale.

Czytelnik podkreśla, że też ma rodzinę, ale musi pracować. – Boję się o siebie i bliskich. Muszę pracować tak jak i moi koledzy z pracy, bo za coś trzeba rachunki płacić – stwierdza.