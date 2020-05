Restart Lubuskiego Trójmiasta. Włodarze trzech miasta zaproszą do współpracy okoliczne gminy. Czy tym razem się uda osiągnąć korzyści?

Wadim Tyszkiewicz ma dość. "Pozostaje nam tylko wyjść na ulice" - mówi

"Suweren jest traktowany jak zwykły, ciemny motłoch. Skoro do tego doszliśmy i suweren to akceptuje, to czas zlikwidować Parlament. W dyktaturze jest nikomu do niczego niepotrzebny" - napisał w czwartek, 7 maja senator Wadim Tyszkiewicz.