Radni powiatu nowosolskiego zgodzili się na zaciągnięcie przez szpital kredytu inwestycyjnego pod hipotekę lecznicy

Inwestycja w nowosolskim szpitalu może zacząć się już za dwa tygodnie

Uchwała radnych jest konieczna w ostatnim etapie starań o kredytu. – Ten dokument musi być złożony do banku, który zdecydował się skredytować nam to zadanie. To ostatni wymóg formalny, aby podjęta została ostateczna decyzja kredytowa – mówi dyrektor nowosolskiego szpitala Bożena Osińska. - Zgodnie z wymaganiami formalnymi musimy równolegle podpisać umowę z wykonawcą i mieć zapieczone środki na wykonanie inwestycji. Wykonawca zinwentaryzował już plac budowy. Mamy nadzieję, że decyzję o przyznaniu kredytu dostaniemy lada moment, jeśli tak się stanie, to za dwa tygodnie możemy wchodzić z inwestycją.