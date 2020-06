Radni Nowej Soli razem - bez podziału na obóz władzy i opozycję. Czy tak zostanie?

O akcji pomocy chorym dzieciom w Polsce poprzez wspólne wykonywanie pompek i przysiadów pisaliśmy ostatnio. Ćwiczyli już chyba wszyscy strażacy ochotnicy z powiatu nowosolskiego, pracownicy kożuchowskiego Uskomu, czy urzędu gminy Nowa Sól, ostatnio do akcji dołączyli też policjanci z KPP w Nowej Soli.

Radni z przewodniczącym rady Andrzejem Petreczką dołączyli do akcji pomocy dzieciom #gaszynchallenge. Były pompki i przysiady. Radni wybrali na miejsce ćwiczeń jedno z wyższych miejsc w mieście, dostępnych dla wszystkich. To kładka w porcie. Nominację otrzymali członkowie rad miejskich z Lubuskiego Trójmiasta, czyli z Zielonej Góry i Sulechowa.

Radę miejską w Nowej Soli tworzą członkowie KWW Wadim Tyszkiewicz i radni Prawa i Sprawiedliwości. Akcja na rzecz pomocy dzieciom zjednoczyła wszystkich. – W sytuacjach tego rodzaju jesteśmy razem jak widać. Zaprosiłem wszystkich radnych do uczestnictwa – przyznaje przewodniczący rady Andrzej Petreczko. – W sprawach miejskich, każdy ma prawo mieć inne spojrzenie. Ale oddzieliłbym te sprawy. W takiej sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, zawsze jesteśmy razem. Uznajemy, że mamy jedno zadanie i wszyscy chcą pomóc.

W sprawach miejskich, każdy ma prawo mieć inne spojrzenie.

Radny Roman Wilant z PiS nie miał problemu, żeby zrobić dziesięć pompek. - Zawsze się będziemy przyłączać do takich akcji. Czym innym jest pomoc mieszkańcom, a co innego decyzje, którą ulicę w mieście najpierw remontować - uważa radny. - W tej akcji nie było polityki, ani samorządu. To było spotkanie towarzyskie osób, które się znają.