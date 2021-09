Pyszna impreza w Kożuchowie. Na Rynku w sobotę do wieczora trwało Święto Jabłka [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Święto Jabłka w Kożuchowie. Piąta edycja wydarzenia

Jabłka na różne sposoby wykorzystane zostały do atrakcyjnie wyglądających i smacznych potraw i ciast. Były nawet pacynki z jabłek. Te pyszności przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z okolicy Kożuchowa, Studzieńca, Stypułowa, Sokołowa i Książa Śląskiego.

Wieczorem odbyły się koncerty. Wydarzenie było okazją do zaszczepienia się przeciw Covid 19 szczepionką jednodawkową Johnson& Johnson oraz do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym.