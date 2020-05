Przybywa stacji do dezynfekcji rąk. Mieszkańcom to się podoba. Proponują, żeby zostały też na czasy po pandemii

Kiedy w Nowej Soli pojawiło się szesnaście stacji stacji do dezynfekcji rąk, mieszkańcy zareagowali na przedsięwzięcie miasta w większości pozytywnie. Pani Elżbieta skorzystała z takiego miejsca przy targowisku. Uważa, że to bardzo dobry pomysł. - Mogłyby pozostać nawet jak minie pandemia - uważa natomiast pani Ewa.

- Bardzo potrzebne na dzisiejsze czasy - oceniła pani Wiesława. Ale zdaniem innej z Czytelniczek, ustawienie takich urządzeń w maju to trochę za późno. Tymczasem pojawiają się kolejne.