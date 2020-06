Przy Krytej Pływalni Solan w Nowej Soli rosną już nowe drzewa. Parkingi są w budowie. Kiedy otwarcie?

Kryta Pływalnia Solan. Kiedy otwarcie?

Zgodnie z planami po zawarciu umowy basen miał być gotowy w czerwcu tego roku. Wiosną miasto wraz z wykonawcą ustaliło nowy termin na zakończenie wakacji, aby basen był gotowy na 1 września. Ze względu na to, że jego główną funkcją ma być nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych.

- Wykonawca zapewniał ostatnio, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby ten termin utrzymać. Ostatecznie będziemy to wiedzieć na przełomie czerwca i lipca - podkreśla Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

Kryta Pływalnia Solan. Co będzie w środku?

Budynek pływalni ma długość ok. 55 metrów i ok. 35 metrów szerokości. Ma prawie 10 metrów wysokości. Powierzchnia zabudowy liczy niemal dwa tysiące metrów kwadratowych. Obiekt składa się z bryły hali basenowej i dwóch brył zaplecza. Elewacja wykonana jest z cegły ceramicznej.

Basen sportowy będzie miał wymiary 25 x 12,5 m, głębokość od 1,20 do 1,80 m. Wymiary basenu rekreacyjnego i do nauki pływania to 7,27 m x 10,65m, głębokość 0,75 oraz 1,1 m.

Brodzik dla dzieci będzie miał wymiary 5x6 m, głębokość 30 cm.

Przewidziano też dwie wanny do hydromasażu. Zespół odnowy biologicznej utworzą sauna fińska i łaźnia parowa z wypoczywalnią.

Przewidziane są też w budynku: monitoring wizyjny, nagłośnienie informacyjne, tablice informacyjne, elektroniczny system obsługi klienta, sygnalizacja pożaru i oddymiania, sygnalizacja włamania i napadu.