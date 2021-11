Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Nowej Soli. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

26 listopada to Dzień Ciasta. Ale taką okazję warto świętować codziennie. Mamy dla Was prosty przepis na pyszny piernik, który nie wymaga leżakowania! Ciasto jest miękkie od razu po zrobieniu, a dodatek przecieru jabłkowego sprawia, że jest także wilgotne i puszyste. Korzenne przyprawy i polewa z czekoladą tworzą połączenie idealne. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na piernik z przecierem jabłkowym.

Powiat, miasto i gmina razem budują nową ścieżkę rowerową. To rozwiązanie spodoba się mieszkańcom okolicy Nowej Soli, którzy rowerem dojeżdżają do pracy i szkół.

To już prawdziwa zmora. Kilka razy dziennie dzwonią w tej samej sprawie. Ale gdy w końcu próbujemy rozmawiać z telemarketerem, okazuje się, że to automat. Co robić?

Barwne stoiska, nastrojowa muzyka, zachwycające rękodzieła, ozdoby choinkowe, dekoracje do domu, regionalne przysmaki i tradycyjne przetwory, a przy tym konkursy, koncerty i występy to wszystko buduje cudowną, radosną i świąteczna atmosferę bożonarodzeniowych jarmarków. W mniejszych miejscowościach mogą być to niewielkie skwery zagospodarowane na kilka dni czy weekendów przez lokalnych rękodzielników lub koła gospodyń wiejskich. W dużych miastach to cała mobilna architektura zapełniającą na kilka tygodni rynki, parki i place. Czołówkę najpiękniejszych polskich jarmarków otwiera zazwyczaj Wrocław, i tym razem nie może być inaczej. Jednak oprócz stolicy Dolnego Śląska, wiele innych dużych i mniejszych miast zachwyci w tym roku tą bożonarodzeniową rozrywką.