Przegląd prasy 8.01.2022 Nowa Sól. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

– Nie trzeba było tego dewastować. Jak można wjechać tam koparką i zbezcześcić to miejsce? Uważam, że to jest święte miejsce i należy się szacunek zmarłym. To nie jest kopalnia odkrywkowa! - mówi jedna z mieszkanek.

Część poniemieckiego cmentarza została wyrównana, a nagrobki złożone w jednym miejscu. Czytelnicy zawiadomili redakcję, bo ten widok był dla nich bardzo smutny, a to, co się stało określili, jako bulwersujące. Co się stało na dawnym cmentarzu we Wrociszowie, w gminie Nowa Sól?